العمرو: مخرجات الملتقى العلمي لأبحاث الحج ستصب لمصلحة خدمة ضيوف الرحمن

أكد الدكتور تركي بن سليمان العمرو، عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، أن مخرجات الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة؛ والذي يُفتتح غدًا في مكة، ستكون رافدة لمنظومة عمل الحج ككل، خاصة أن الملتقى يعقد بعد إعلان المملكة عودة الحج إلى مرحلة ما قبل الجائحة.

وأضاف العمرو في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الحفل بجامعة أم القرى، أن هذا يعطي أهمية قصوى لجلسات ومناقشات الملتقى الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ تحت شعار: “نحو تجربة متميزة لخدمة ضيوف الرحمن”.

فرصة للباحثين

ولفت إلى أن الملتقى فرصة للباحثين في الجامعات السعودية والمهتمين بمجال الحج والعمرة وتبادل وجهات النظر للاستفادة من أفضل المنهجيات العلمية والممارسات المحلية والعالمية من أجل تحقيق تجربة متميزة لضيوف الرحمن.

وأجاب فريق من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة على أسئلة الصحفيين، مؤكدا أن الملتقى يُعقد سنويًّا بالتناوب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستقطب الباحثين والخبراء والمهتمين لمناقشة أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسلط الضوء على التجارب الناجحة والمبادرات الفاعلة في قطاع الحج والعمرة؛ وذلك بمشاركة القطاع العام والخاص وغير الربحي.

أهم تجربة

وأكد العمرو أن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة استعداداته لتنظيم الملتقى العلمي الثاني والعشرون لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، مشيرًا إلى أن الملتقى يهدف إلى إبراز أهم التجارب والجهود لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، وتوفير الوعاء العلمي للنشر في مجالات الحج والعمرة والزيارة، بالإضافة إلى توفير بيئة علمية لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستفادة، وتشجيع الابتكار والأبحاث العلمية في مجال خدمات قطاع الحج والعمرة، وخدمة ضيوف الرحمن.

وتابع قائلًا إن أهداف الملتقى تلتقي وتنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتساهم في تحقيق طموحاتها فيما يتعلق بإثراء وتعميق تجربة الحج والعمرة لضيوف الرحمن.

وأوضح عميد المعهد أن أعمال الملتقى تشمل (7) جلسات علمية يناقش فيها (27) متحدثًا، عددًا من المحاور العلمية التي تتناول ثقافة تجربة الضيف، الحوكمة والتميز المؤسسي، كفاءة وجودة الخدمات، والعمل على تطوير عمليات اتخاذ القرار وتقديم الخدمات.

وشكر العمرو خلال المؤتمر الشريك الاستراتيجي للجامعة؛ وهو: شركة وادي مكة، بالإضافة إلى الراعي الرسمي؛ وهو: شركة كدانة للتنمية والتطوير، والراعي الماسي؛ وهو: البنك السعودي الفرنسي، والراعي الذهبي؛ شركة: (المستشارون) للأعمال والتنمية، والراعي الفضي؛ شركة: (الماسة)، والراعي البرونزي: المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، ورعاة الضيافة؛ شركة:( تلال فيلج)، وشركة: (أبو الجدايل) للتموين.