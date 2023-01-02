العمل على فترتين يقلل الازدحام المروري

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طرح خبير التوعية المرورية المستشار أحمد الوادعي، عدة حلول لتقليل الازدحام المروري في الطرق بالمملكة.
فيديو | خبير التوعية المرورية المستشار أحمد الوادعي لـ #نشرة_التاسعة: العمل على فترتين والعمل عن بعد يقللان الازدحام المروري#الإخبارية pic.twitter.com/TSgYKYCtwSقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2023
وقال الوادعي خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن العمل على فترتين والعمل عن بعد يقللان الازدحام المروري.
كما اقترح على الشركات التي توجد مقراتها على طرق سريعة نقلها لأماكن أخرى، مع وجود طرق خاصة للشاحنات.
واستطرد: أتمنى تقليل سيارات الأجرة التي لها دور كبير في الازدحام المروري.