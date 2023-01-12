العنزي: اتصال وادي الرمة بوادي الباطن أمر مستحيل

كشف ‏عضو مركز الفلك الدولي نواف العنزي، أن محافظة حفر الباطن شهدت خلال الأيام الماضية أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب كشعيب فليجب الشمالي ووادي الباطن الذي دخل في مشروع تصريف السيول وخرج من الجهة الشمالية للمحافظة بمسار 15 كيلومتر، وتوقف على شكل بحيرات.

كمية الأمطار

وأشار العنزي إلى أن كمية الأمطار حسب المركز الوطني للأرصاد وصلت إلى 100 ملم ولكن محطات الرصد المنزلية سجلت 60 ملم.

وبين عضو مركز الفلك الدولي العنزي أن وادي الرمة يستحيل أن يتصل بوادي الباطن كما تم تداوله نظرًا لوجود نفود الثويرات التي تشكلت.

بداية وادي الباطن

وأشار إلى أن وادي الباطن يبدأ من أم عشر جنوب على شكل حوض وبعدها يمتد إلى حفر الباطن ويدخل وسطها ثم إلى جهة الشمال.

‏وذكر نواف العنزي أنه في السنوات ‏القديمة جدًا ذُكر أن وادي الباطن جرى ووصل إلى شط العرب في العراق.

‏وناشد عضو مركز الفلك الدولي ‏المركز الوطني للأرصاد بوضع محطات لرصد الأمطار في محافظة حفر الباطن ‏ومراكزها كمركز الصفيري والوجعان والذيبية ‏نظرا لأن مركز الرصد الحالي في مدينة القيصومة يبعد عن المحافظة بما يقارب الـ20 كيلو متر.

‏واختتم العنزي بأنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم لقط الكمأ في محافظة حفر الباطن وبعدها بـ 20 سيتوفر بكثرة في الأسواق.