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في أعقاب إعدام علي أكبري

الغارديان تنتقد سلوك بريطانيا المتراخي ضد إيران 

2023-01-15 الساعة 2:45
الغارديان تنتقد سلوك بريطانيا المتراخي ضد إيران 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية، سلوك المملكة المتحدة ورد فعلها ضد إيران، وذلك في أعقاب إعدام علي رضا أكبري، حيث وصفتها بأنها بدت عجوزًا خرقاء متراخية.

وقال التقرير: تتمتع علاقة بريطانيا بإيران بتاريخ مشحون يعود إلى الصراع الإمبراطوري في القرن الثامن عشر بين إنجلترا وفرنسا النابليونية وروسيا القيصرية من أجل السيطرة على بلاد فارس.

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وتابعت: وحتى يومنا هذا، يلوم الإيرانيون بريطانيا على العديد من مشاكلهم، ومنذ حدوث الثورة الإيرانية في 1979 فإن هناك صدعًا لم يرأب في العلاقات، ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، ومع ذلك، جادلت وزارة الخارجية على مر السنين أنه على الرغم من سلوك طهران الفظيع في كثير من الأحيان إلا أنه من الأفضل إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة.

الغارديان تنتقد سلوك بريطانيا المتراخي ضد إيران 

لغة الخطاب تنم عن عجز

ومع ذلك، فإن نظام طهران الحالي يبدو على نحو متزايد منيعًا أمام الدبلوماسية الهادئة لبريطانيا، وفي رد الفعل على إعدام أكبري، وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير خارجيته جيمس كليفرلي الفعل بأنه بربري.

وتابعت: بدلاً من جعل بريطانيا تبدو قوية وحازمة، فإن اختيار المسؤولين للغة الخطاب ينم عن عجز، ولأول مرة تظهر المملكة المتحدة بهذا الشكل الأخرق في أزماتها الخارجية.

الغارديان تنتقد سلوك بريطانيا المتراخي ضد إيران  (1)

بدائل واقعية وأكثر حزمًا للرد على إيران 

لم تكتف الصحيفة البريطانية بتوجيه النقد، بل رصدت حلولًا بإمكانها إظهار بريطانيا أكثر حزمًا، إذ قالت: ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة بشكل واقعي؟ يمكن أن تعلق العلاقات الدبلوماسية وتطرد الدبلوماسيين الإيرانيين المقيمين في لندن، وربما ينبغي أن تفرض المزيد من العقوبات وتحظر فيلق الحرس الثوري وتقدم شكوى إلى الأمم المتحدة.

الغارديان تنتقد سلوك بريطانيا المتراخي ضد إيران 

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