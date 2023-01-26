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الغذاء والدواء: أثناء تسوقك تجنب شراء المنتجات المنتفخة أو المثقوبة

2023-01-26 الساعة 11:07
الغذاء والدواء: أثناء تسوقك تجنب شراء المنتجات المنتفخة أو المثقوبة
المواطن - فريق التحرير

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وجهت هيئة الغذاء والدواء عدة نصائح للمواطنين والمقيمين، أثناء تسوق المنتجات الغذائية، ضمن حملة المتسوق الذكي.

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وقالت الهيئة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: تجنب شراء المنتجات المنتفخة أو المثقوبة أو الصدئة أو المفتوحة.

تجنب المنتجات المنتفخة

وتابعت: تجنب شراء الأطعمة المجمدة إذا كان التغليف تالفًا أو ممزقًا، مضيفة: تجنب شراء المنتجات المنتفخة أو المثقوبة أو الصدئة أو المفتوحة.

كما شددت على ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية قبل شرائها.

المتسوق الذكي

يأتي ذلك ضمن حملة المتسوق الذكي، التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا من أجل توعية المواطنين بعدد من الإرشادات.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة: للوصول إلى تغذية صحية وسليمة، يتعين على المستهلك اتباع مجموعة من القواعد لتفادي التسممات الغذائية.

السلامة الغذائية

وأوضحت الهيئة أن لتحقيق السلامة الغذائية يجب أن تخلو الأغذية من جميع عوامل التلوث الميكروبيولجي أو البيئي الذي يحولها إلى أغذية ضارة بصحة المستهلك.

وتابعت: يتعين اتباع عدد من القواعد لتفادي التسممات الغذائية بهدف الوصول إلى تغذية صحية وسليمة.

 

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