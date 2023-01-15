الغذاء والدواء: احذروا تناول المكملات دون استشارة الطبيب

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تناول المكملات الغذائية، إلا بتوصية من الطبيب.

إتباع التعليمات

وقالت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عبر حسابها بموقع “تويتر” إنه بعد تحديد الاحتياج الموصى به من الطبيب المختص أو أخصائي التغذية، فإنه يجب إتباع التعليمات الواردة على بطاقة المنتج.

وتتضمن التعليمات الواردة على بطاقة المنتج، معرفة عدد الجرعات التي يتم تناولها للوصول إلى الحد المطلوب دون زيادة من الحصة اليومية (DV)، شرب كمية وافرة من الماء عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.

كما اشتملت التعليمات أيضًا على التوقف فورًا عن تناول المكمل الغذائي عند وجود أي أعراض جانبية مصاحبة ومراجعة الطبيب المختص وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق “طمني”.

تجربة الآخرين

ويراعى عدم تناول أي نوع من المكملات الغذائية بناء على تجربة أشخاص آخرين دون العلم بالاحتياج الشخصي، وأخذ النصيحة من الطبيب أو أخصائي التغذية، ومن المعروف أن تأثير المكملات الغذائية يختلف من شخص لآخر بناء على الاحتياج وعمليات الأيض وغيرها من العوامل التي تؤثر في الحصول على الفائدة المرجوة.