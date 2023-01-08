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لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها للسوق

الغذاء والدواء تعاقب 45 منشأة صيدلانية مخالفة خلال ديسمبر 2022

2023-01-08 الساعة 2:34
الغذاء والدواء تعاقب 45 منشأة صيدلانية مخالفة خلال ديسمبر 2022
المواطن - واس

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 45 منشأة خلال شهر ديسمبر من عام 2022م، وذلك لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وتخلفها عن التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، ولعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

تفاصيل المخالفات

وأوضحت الغذاء والدواء، أنه ضمن جهودها لتوفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم، فقد رصد مفتشوها (20) منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و (16) منشأة لم تبلغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و (9) منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل “الهيئة”.

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عقوبات

وأشارت الهيئة إلى أنها فرضت عقوبات على المنشآت المخالفة، وذلك حسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

ويُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

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