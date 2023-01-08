الغذاء والدواء توضح الأعراض الجانبية المحتملة لمنتجات التجميل

حساب المواطن: 4 قنوات رسمية لتقديم الخدمات للمستفيدين خبير: إيران متورطة في تصدير الشبو لدول العالم حكم نهائي مونديال 2022 يدير مباراة الشباب والاتحاد موسيماني ينفي تعاقد الأهلي مع نجم أورلاندو بايرتس الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة الجماهير تشكو غلاء أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد الأرصاد: الضباب يحد الرؤية على 4 مناطق حتى الغد موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل اليدين
دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى الإبلاغ عند ظهور أي أعراض جانبية لمنتجات التجميل للمساهمة في حماية المستهلك من الإصابة بها، مع التقليل من احتمالية حدوثها وتكرارها في المستقبل.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن العرض الجانبي يعني حدوث تأثير غير مرغوب فيه قد يحدث بسبب عامل أو عوامل عديدة عند استخدام المنتج التجميلي، مبينةً أن الأعراض تتضمن احمرار وتساقط الشعر والحكة وضيق التنفس وحروق الجلد.
وأضافت أنه يمكن تفادي حدوث الأعراض الجانبية يجب تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي منتجات إليها، واستخدامها حسب التعليمات.
ونصحت الغذاء والدواء، بعدم مشاركة المنتج مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى، والتحقق من صلاحيتها، وتفادي استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمحتويات، وشرائها من مصادر البيع الموثوقة.