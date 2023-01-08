Icon

حساب المواطن: 4 قنوات رسمية لتقديم الخدمات للمستفيدين Icon خبير: إيران متورطة في تصدير الشبو لدول العالم Icon حكم نهائي مونديال 2022 يدير مباراة الشباب والاتحاد Icon موسيماني ينفي تعاقد الأهلي مع نجم أورلاندو بايرتس Icon الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو Icon إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة Icon الجماهير تشكو غلاء أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد Icon الأرصاد: الضباب يحد الرؤية على 4 مناطق حتى الغد Icon موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة Icon سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل اليدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نصحت بعدم مشاركة المنتج مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى

الغذاء والدواء توضح الأعراض الجانبية المحتملة لمنتجات التجميل

2023-01-08 الساعة 10:40
الغذاء والدواء توضح الأعراض الجانبية المحتملة لمنتجات التجميل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى الإبلاغ عند ظهور أي أعراض جانبية لمنتجات التجميل للمساهمة في حماية المستهلك من الإصابة بها، مع التقليل من احتمالية حدوثها وتكرارها في المستقبل.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن العرض الجانبي يعني حدوث تأثير غير مرغوب فيه قد يحدث بسبب عامل أو عوامل عديدة عند استخدام المنتج التجميلي، مبينةً أن الأعراض تتضمن احمرار وتساقط الشعر والحكة وضيق التنفس وحروق الجلد.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع شركات ليس لها مقر إقليمي

Img

ليالي الدرعية تجذب عشاق الفن والتسوق

الأعراض الجانبية

وأضافت أنه يمكن تفادي حدوث الأعراض الجانبية يجب تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي منتجات إليها، واستخدامها حسب التعليمات.

عدم مشاركة المنتج

ونصحت الغذاء والدواء، بعدم مشاركة المنتج مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى، والتحقق من صلاحيتها، وتفادي استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمحتويات، وشرائها من مصادر البيع الموثوقة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع...
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع...

السعودية اليوم
4 اتفاقيات لتوظيف خريجي المعهد الصناعي الثانوي...
السعودية اليوم

4 اتفاقيات لتوظيف خريجي المعهد الصناعي الثانوي...

السعودية اليوم
رادار تبوك يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة
السعودية اليوم

رادار تبوك يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة

السعودية اليوم
وزارة الثقافة تفتح باب التقديم على منح...
السعودية اليوم

وزارة الثقافة تفتح باب التقديم على منح...

السعودية اليوم
رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة...
السعودية اليوم

رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة...

السعودية اليوم
مواطن بحوزته 42 كجم من الحشيش في...
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 42 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
حقوق وواجبات المواطن عند شراء سيارة جديدة
السعودية اليوم

حقوق وواجبات المواطن عند شراء سيارة جديدة

السعودية اليوم
انهيار قاتل خطيبته بمصر لحظة النطق بالحكم...
العالم

انهيار قاتل خطيبته بمصر لحظة النطق بالحكم...

العالم