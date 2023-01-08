الغذاء والدواء توضح الأعراض الجانبية المحتملة لمنتجات التجميل

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى الإبلاغ عند ظهور أي أعراض جانبية لمنتجات التجميل للمساهمة في حماية المستهلك من الإصابة بها، مع التقليل من احتمالية حدوثها وتكرارها في المستقبل.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن العرض الجانبي يعني حدوث تأثير غير مرغوب فيه قد يحدث بسبب عامل أو عوامل عديدة عند استخدام المنتج التجميلي، مبينةً أن الأعراض تتضمن احمرار وتساقط الشعر والحكة وضيق التنفس وحروق الجلد.

الأعراض الجانبية

وأضافت أنه يمكن تفادي حدوث الأعراض الجانبية يجب تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي منتجات إليها، واستخدامها حسب التعليمات.

عدم مشاركة المنتج

ونصحت الغذاء والدواء، بعدم مشاركة المنتج مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى، والتحقق من صلاحيتها، وتفادي استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمحتويات، وشرائها من مصادر البيع الموثوقة.