صرخات الرعب على متن طائرة أمريكية كادت تتسبب في كارثة الملك سلمان وولي العهد يعزيان قادة الكويت وظائف إدارية شاغرة في شركة الفلك وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن الاستقبال نونو سانتو مرشح لتدريب وست هام منتخب العراق لنهائي خليجي 25 الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال في ضحايا الطائرة المنكوبة بولندا: هزيمة أوكرانيا ستكون مقدمة الحرب العالمية الثالثة الغذاء والدواء توضح حقيقة اكتشاف الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب
نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، صحة الادعاءات المنتشرة بإمكانية اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه “الروج” عبر فركه بالذهب.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب يعد إشاعة.
وأضافت أن التحليل المخبري هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف مادة الرصاص في مستحضرات التجميل، لافتة إلى أن الطريقة المستخدمة في المقاطع المنتشرة غير مستندة على أسس علمية.
وانتشرت في الفترة الماضية، مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أنها توضح طرقًا للكشف عن احتواء بعض المستحضرات التجميلية على مادة الرصاص، وكان من ضمنها فرك أحمر الشفاه بعينة من الذهب، وبالتالي تظهر رواسب مادة الرصاص.