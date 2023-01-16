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التحليل المخبري هو الطريقة الوحيدة

الغذاء والدواء توضح حقيقة اكتشاف الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب

2023-01-16 الساعة 6:03
الغذاء والدواء توضح حقيقة اكتشاف الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب
المواطن - فريق التحرير

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نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، صحة الادعاءات المنتشرة بإمكانية اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه “الروج” عبر فركه بالذهب.

التحليل المخبري

وأكدت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب يعد إشاعة.

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وأضافت أن التحليل المخبري هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف مادة الرصاص في مستحضرات التجميل، لافتة إلى أن الطريقة المستخدمة في المقاطع المنتشرة غير مستندة على أسس علمية.

طريقة منتشرة

وانتشرت في الفترة الماضية، مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أنها توضح طرقًا للكشف عن احتواء بعض المستحضرات التجميلية على مادة الرصاص، وكان من ضمنها فرك أحمر الشفاه بعينة من الذهب، وبالتالي تظهر رواسب مادة الرصاص.

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