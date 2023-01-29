الغذاء والدواء: 3 خطوات لعدم تلف الأطعمة المجمدة عند التسوق

قدّمت هيئة الغذاء والدواء، عددًا من الخطوات لضمان عدم تلف الأطعمة المبردة والمجمدة التي تتأثر بتغير درجات الحرارة، أثناء مرحلة التسوق.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، عبر إنفوجراف صادر عنها 3 خطوات لحماية الأطعمة المبردة من التلف ومنع عدم تأثرها بدرجات الحرارة وهي:

خطوات لحماية الأطعمة المبردة

1ـ سرعة وضع الأطعمة المبردة والمجمدة في الثلاجة والفريزر في أقرب وقت ممكن، بحيث لا تبقى أكثر من ساعتين في درجات الحرارة العادية أو ساعة واحدة في درجة الحرارة المرتفعة.

2ـ فصل اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية عن بقية الأطعمة في عربة التسوق، مع وضعها في أكياس بلاستيكية عند الخروج لمنع تسرب عصارتها للأغذية الأخرى.

3ـ تأخير شراء تلك الأطعمة عند التسوق لتكون آخر مرحلة لضمان عدم تلفها أو تأثرها بدرجات الحرارة.