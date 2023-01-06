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عدم تنظيف اليدين والأدوات

الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا

2023-01-06 الساعة 5:04
الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا
المواطن - فريق التحرير

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، من 5 أخطاء شائعة تؤثر في صلاحية منتجات التجميل وتفقدها فاعليتها وتُعرِّضها للبكتيريا.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن هناك عدة أخطاء شائعة تؤثر في صلاحية منتجات التجميل كالتالي:

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الأخطاء الشائعة:

1- عدم تنظيف اليدين والأدوات (مثل فرش المكياج والإسفنج قبل الاستخدام تتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا).

2- خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها تقلل من فعالية المواد الحافظة، وبالتالي تسرع من انتهاء مدة صلاحية المنتج.

3- عدم إغلاق المنتج بإحكام مباشرة بعد الاستخدام يجعل المنتج معرضًا للهواء. وبالتالي: (قد يفقد فاعليته، يكون معرضاً للبكتيريا أو الفطريات).

4- مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين.

5- عدم الالتزام بظروف التخزين الموصى بها من قبل الشركة الصانعة.

 

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