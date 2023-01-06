الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا

تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع النصر يسعى لتعزيز صدارته مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء ضبط مواطن بحوزته 59 كجم من القات في جازان
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، من 5 أخطاء شائعة تؤثر في صلاحية منتجات التجميل وتفقدها فاعليتها وتُعرِّضها للبكتيريا.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن هناك عدة أخطاء شائعة تؤثر في صلاحية منتجات التجميل كالتالي:
1- عدم تنظيف اليدين والأدوات (مثل فرش المكياج والإسفنج قبل الاستخدام تتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا).
2- خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها تقلل من فعالية المواد الحافظة، وبالتالي تسرع من انتهاء مدة صلاحية المنتج.
3- عدم إغلاق المنتج بإحكام مباشرة بعد الاستخدام يجعل المنتج معرضًا للهواء. وبالتالي: (قد يفقد فاعليته، يكون معرضاً للبكتيريا أو الفطريات).
4- مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين.
5- عدم الالتزام بظروف التخزين الموصى بها من قبل الشركة الصانعة.