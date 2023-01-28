الغذاء والدواء: 8 بدائل صحية للملح

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حددت هيئة الغذاء والدواء البدائل الأكثر صحة عن الملح، التي يمكن استخدامها لتعزيز نكهة الطعام، لتفادي مخاطر الآثار السلبية للإفراط في تناول الملح.
وأوضحت “الغذاء والدواء” عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم، أن قائمة هذه البدائل تضم: الفلفل الأسود، وبودرة الثوم، وبودرة البصل، وعصير الليمون، والهيل، والزنجبيل.
كما أشارت هيئة الغذاء والدواء، إلى أن قائمة بدائل الملح الأكثر صحة تضم أيضا كلاًّ من القرفة والخل.