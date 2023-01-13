الغزارة التهديفية شعار مباريات أبها وضمك

تترقب الجماهير ديربي عسير بين أبها وضمك في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ديربي عسير اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة أبها وضمك عند الساعة 3:30 مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي عسير اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز السادس.

مواجهات أبها وضمك

وسبق أن لعب أبها وضمك 6 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح زعيم الجنوب في تحقيق الفوز مرة واحدة فقط، وخسر 4 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

وسجل ديربي عسير أعلى معدل تهديفي في الدوري السعودي للمحترفين للفرق التي تواجهت في أكثر من 4 مباريات، وصل إلى 4.6 هدف للمواجهة، كما شهدت مباريات أبها وضمك السابقة 66 تسديدة مباشرة على المرمى.

وتتشابه ظروف الفريقين هذا الموسم، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق الفوز 5 مرات وتعادل مرة وخسر 6 لقاءات في دوري روشن السعودي، وتمكن من تسجيل 15 هدفًا، واستقبل 20 هدفًا.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك من تحقيق الفوز 4 مرات وتعادل في 6 مواجهات، وخسر مرتين في الموسم الحالي بدوري روشن السعودي، وسجل 15 هدفًا، واهتزت شباكه 11 هدفًا.