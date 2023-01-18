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وجهة لفرص الاستثمار العابرة للحدود

الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا

2023-01-18 الساعة 1:15
الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا
المواطن - فريق التحرير

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نظمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية SECO ، اليوم الأربعاء، منتدى الاستثمار السعودي السويسري، بهدف استعراض الإمكانات الهائلة لفرص الاستثمار العابرة للحدود التي تسعى إلى نقل المشاريع التجارية بين القوتين الاقتصاديتين إلى آفاق جديدة.

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وجهة واعدة

من جهته، قال وزير الاستثمار خالد الفالح خلال كلمته اليوم، إن المستثمرين والشركات السعودية يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا بوصفها وجهة واعدة لفرص المشاريع التجارية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود لاستغلال الإمكانات الاستثمارية الكاملة للبلدين.

طموحات مشتركة

وخلال الجلسة الختامية للمنتدى، أكد الفالح على أهمية استمرار التعاون لتحقيق الطموحات المشتركة التي من شأنها تعزيز مكانة كلا البلدين كاقتصادات عابرة للحدود في النظام العالمي الجديد.

 

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