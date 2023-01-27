الفتح لا يعرف التعادل آخر 17 مباراة

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الوحدة اليوم.
ويواجه الوحدة فريق الفتح، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.
ويسعى النموذجي لتحقيق الفوز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة اليوم، لاستعادة توازنه بعد خسارته بثلاثية أمام ضمك، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي مع نهاية الدور الأول.
ولم يتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في آخر 17 مباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وهذه أطول سلسلة له بلا تعادل، منذ مباراته ضد الاتحاد في مايو الماضي، التي انتهت بنتيجة 4/4.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الفوز أمام كل من؛ ضمك، الباطن، أبها، الخليج، الرائد، الشباب، الاتفاق، وخسر ضد النصر، التعاون، الاتحاد، الفيحاء، العدالة، وضمك، كما هُزم مرتين أمام الطائي والهلال.