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ضمن منافسات دوري روشن

الفتح يستهدف الفوز الـ9 ضد الاتفاق

2023-01-12 الساعة 1:59
الفتح يستهدف الفوز الـ9 ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواصلة تفوقه ضد الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مواجهة اليوم بالجولة الـ13

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الاتفاق عند الساعة 3:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر spl

تفوق الفتح ضد الاتفاق

وسبق أن لعب الفتح ضد الاتفاق 22 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للنموذجي، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، مقابل 6 انتصارات لفارس الدهناء، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

الفتح ضد الاتفاق
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من تذبذب النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 5 مرات وخسر 6 مباريات، وتمكن من تسجيل 17 هدفًا، واهتزت شباكه 13 مرة.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تحقيق الفوز 4 مرات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتعادل 4 مرات وخسر مثلهم، وتمكن من إحراز 12 هدفًا، واستقبل 10 أهداف.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

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