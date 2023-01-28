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على سبيل الإعارة

الفتح يضم خالد الغنام رسميًا من النصر

2023-01-28 الساعة 11:42
الفتح يضم خالد الغنام رسميًا من النصر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الفتح قبل قليل عن تعاقد النادي مع اللاعب خالد الغنام قادمًا من نادي النصر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر “تويتر” : ” الغنام فتحاوي بنظام الإعارة”.

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وابتعد الغنام عن المشاركة بشكل أساسي مع النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث لم يُفضل المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا الاعتماد عليه.

أرقام خالد الغنام 

وكان الغنام صاحب الـ22 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في عام 2020، قادمًا من القادسية، وشارك في أكثر من 90 مباراة معه، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 11 هدفًا.

خالد الغنام
الغنام – المصدر @AlNassrFC

وكانت جماهير النصر انقسمت بشأن موقف الغنام، حيث أبدى البعض تعاطفه معه، وأكد أنه كان من أبرز اللاعبين في صفوف النصر، واستحق تعاملًا أفضل من جارسيا؛ وحاولوا مطالبة الإدارة بقيادة مسلي آل معمر بالتدخل وعودته للمشاركة.

على الجانب الآخر، انتقد البعض خالد الغنام، وأكدوا أنه لا يُقدر حجم موهبته ولم يهتم بتطوير الجانب اللياقي والذهني لديه.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لمواجهة الفتح مساء يوم الجمعة المقبلة في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي.

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