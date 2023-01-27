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في بطولة دوري روشن

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة

2023-01-27 الساعة 10:46
الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على نادي الوحدة بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ9 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفتح يترجم سيطرته بثنائية

وكان فراس البريكان افتتح التسجيل للنموذجي في الدقيقة الـ25، ثم انتهى الشوط الأول بتفوق النموذجي بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني سجل المغربي مراد باتنا الهدف الثاني للنموذجي في الدقيقة الـ93.

الفتح والوحدة - مراد باتنا

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد النموذجي 21 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نادي الوحدة عند 15 نقطة في المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن.

نادي الفتح

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