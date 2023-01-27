الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على نادي الوحدة بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ9 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
البريكان وباتنا⚽️⚽️
الفتح يحصد نقاط الوحدة ✅
📺شاهد ثنائية النموذجي⬇️#الوحدة_الفتح pic.twitter.com/jAibyfiRCM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 27, 2023
وكان فراس البريكان افتتح التسجيل للنموذجي في الدقيقة الـ25، ثم انتهى الشوط الأول بتفوق النموذجي بهدف دون مقابل.
وفي الشوط الثاني سجل المغربي مراد باتنا الهدف الثاني للنموذجي في الدقيقة الـ93.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد النموذجي 21 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نادي الوحدة عند 15 نقطة في المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن.