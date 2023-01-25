Icon

أجواء ماطرة على الرياض وتوقعات باستمرارها للغد Icon استشاري أسري يهمس في أذن كل زوجة: تقبلي زوجك كما هو Icon وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon رقم استثنائي ينتظر حمدالله في السوبر السعودي Icon تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 35 Icon الفحم يودي بحياة 3 أشخاص غرب حفر الباطن Icon طيران ناس يناقش سبل تعزيز نمو الطيران والسياحة بالمملكة في ملتقى “جَمعة طيران” Icon عصابة السلب بدراجات نارية مسروقة في قبضة شرطة الرياض Icon نيوم أكبر مشروع تطوير بالعالم وأهم مشاريع رؤية 2030 Icon موقع أمريكي: الدرعية إحدى وجهات الجذب السياحي العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعرضوا للاختناق لإشعاله داخل الخيمة

الفحم يودي بحياة 3 أشخاص غرب حفر الباطن

2023-01-25 الساعة 1:52
الفحم يودي بحياة 3 أشخاص غرب حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

مواضيع ذات علاقة

توفي، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص من سكان محافظة حفر الباطن، بسبب اختناقهما جراء إشعالهما الفحم داخل خيمة بالقرب من مركز الشعبة التابع للمنطقة الشمالية.

وفاة 3 ونجاة حالتين

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “المواطن” فقد توفي 3 أشخاص، ونجا 2 آخرين أحدهما حالته مستقرة والآخر تم نقله من مستشفى الشعبة إلى محافظة حفر الباطن .

قد يهمّك أيضاً
Img

حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ

Img

معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف

التدفئة في الأماكن المغلقة

يذكر أن المجلس الصحي حذر في وقت سابق من استنشاق الدخان الناتج عن إشعال الفحم في مكان مغلق؛ لأنه قد يؤثر على خلايا المخ، ويؤدي لمضاعفات قد تصل للوفاة خلال فترة وجيزة.

من جهته، أوضح الدفاع المدني أن من أبرز مخاطر استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة، انبعاث غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز قاتل لا لون له ولا رائحة يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم
الرياضة

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم

الرياضة
وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...
السعودية اليوم

وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا
العالم

توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا

العالم
مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...
حصاد اليوم

مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...

حصاد اليوم
تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...
السعودية اليوم

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...

السعودية اليوم