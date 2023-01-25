الفحم يودي بحياة 3 أشخاص غرب حفر الباطن

توفي، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص من سكان محافظة حفر الباطن، بسبب اختناقهما جراء إشعالهما الفحم داخل خيمة بالقرب من مركز الشعبة التابع للمنطقة الشمالية.

وفاة 3 ونجاة حالتين

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “المواطن” فقد توفي 3 أشخاص، ونجا 2 آخرين أحدهما حالته مستقرة والآخر تم نقله من مستشفى الشعبة إلى محافظة حفر الباطن .

التدفئة في الأماكن المغلقة

يذكر أن المجلس الصحي حذر في وقت سابق من استنشاق الدخان الناتج عن إشعال الفحم في مكان مغلق؛ لأنه قد يؤثر على خلايا المخ، ويؤدي لمضاعفات قد تصل للوفاة خلال فترة وجيزة.

من جهته، أوضح الدفاع المدني أن من أبرز مخاطر استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة، انبعاث غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز قاتل لا لون له ولا رائحة يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة.