الفخراني يطمئن المصريين بعد صورته بالمستشفى

أثارت صورة للفنان المصري يحيى الفخراني جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أظهرت خضوعه لعملية جراحية في العين، الأمر الذي أثار قلق جمهوره ومحبيه.

حقيقة الصورة

وكشف يحيى الفخراني حقيقة الصورة المتداولة، قائلًا إنها صورة قديمة يعود تاريخها إلى 4 سنوات تقريبًا، عندما خضع لعملية جراحية بسيطة في عينيه، وذلك بحسب تصريحاته إلى أحد البرامج الفنية التلفزيونية.

وحرص الفخراني على طمأنة جمهوره ومحبيه بقوله: أنا بحالة صحية جيدة وأمارس حياتي بشكلٍ طبيعي، ولا صحة لخضوعي لعملية جراحية مؤخرًا.

عرض مسرحي

يذكر أن الفنان يحيى الفخراني كان يقوم بعرض مسرحيته الشهيرة “ياما في الجراب يا حاوي” أثناء احتفالات العام الجديد. وكان مسرح ” كايرو شو” قد أقام ليلتي عرض بمناسبة أعياد الميلاد للمسرحية.

واحتفلت أسرة المسرحية مع جمهور العرض بالحاضرين من مواليد 24 و25 ديسمبر مع تقديم هدايا ومفاجآت ترفيهية مبتكرة.