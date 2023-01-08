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وزارة الصحة تحدد الضوابط

الفرق بين حذاء المشي وحذاء الجري

2023-01-08 الساعة 10:44
الفرق بين حذاء المشي وحذاء الجري
المواطن - فريق التحرير

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وضعت وزارة الصحة، الضوابط الخاصة بالأحذية المناسبة لكل رياضة على حدة.

الفرق

وغردت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة إن حذاء المشي يكون مستويًا من الأسفل وباطنه مرن، ومحمي من المقدمة.

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وأردفت الوزارة، بينما حذاء الجري يكون مرنًا وخفيف الحركة ومبطنًا من الداخل، وتكون المسافة فيه بين مقدمته وبين إصبع القدم الكبير من (1 إلى 1.5 ) سنتيمتر.

 

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