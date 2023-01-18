أفضل الأوقات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الحزم موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير الأمن الغذائي: هدف مهم لـ الإنذار المبكر والنظام في مراحله الأخيرة لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور التلاميذ لمدرستهم السجن 40 عامًا لأم قتلت طفلها الفرق بين نظام الوساطة الجديد والمكاتب العقارية تنبيه من رياح وأتربة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام الأهلي: عجب عجاب
أوضح المهتم بالشأن العقاري العبودي عبدالله، أوجه الاختلاف بين نظام الوساطة العقارية الجديد والمكاتب العقارية.
فيديو | ما أوجه الاختلاف بين نظام الوساطة العقارية الجديد والمكاتب العقارية؟ المهتم بالشأن العقاري العبودي عبد الله يوضح ذلك #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/MaRHA7o7CXقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 18, 2023
وقال العبودي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعية.
فيما يخص أوجه الاختلاف، أشار العبودي إلى أن أبرز الاختلافات هي ضرورة الحصول على الترخيص سواء للمكاتب العقارية أو الأفراد الذين يعملون في الوساطة العقارية، ويتم الترخيص بعد الحصول على دورات من المعهد العقاري.
واستطرد: النظام الجديد يتضمن توقيع عقود يلزم فيه الوسيط مع طالب الخدمة، سواء كان مالكًا أو مشتريًا، موضحًا أن هذا العقد يرفع في منصة الهيئة العامة للعقار وتعتمده، بحيث يضمن العقد حفظ الحقوق.
وبحسب العبودي، تضمن العقود نسبة السعي، وإذا لم تذكر تكون 2,5%، والعربون يكون محددًا بنسبة 5%، ولا يتحكم فيها الوسيط العقاري، بالإضافة لاستحقاق المالك 25% من هذا العربون في حال انسحاب المشتري.
وتابع: تم تحديد مخالفات وغرامات، وأهمها مخالفة مزاولة عمل الوسيط العقاري بدون ترخيص، وتتراوح الغرامات من 5 آلاف لـ 20 ألفًا.