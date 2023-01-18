Icon

أفضل الأوقات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي Icon وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور Icon ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الحزم Icon موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير Icon الأمن الغذائي: هدف مهم لـ الإنذار المبكر والنظام في مراحله الأخيرة Icon لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور التلاميذ لمدرستهم Icon السجن 40 عامًا لأم قتلت طفلها Icon الفرق بين نظام الوساطة الجديد والمكاتب العقارية Icon تنبيه من رياح وأتربة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع Icon رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام الأهلي: عجب عجاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أبرز الاختلافات ضرورة الحصول على الترخيص

الفرق بين نظام الوساطة الجديد والمكاتب العقارية

2023-01-18 الساعة 11:50
الفرق بين نظام الوساطة الجديد والمكاتب العقارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح المهتم بالشأن العقاري العبودي عبدالله، أوجه الاختلاف بين نظام الوساطة العقارية الجديد والمكاتب العقارية.

وقال العبودي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعية.

أوجه الاختلاف

فيما يخص أوجه الاختلاف، أشار العبودي إلى أن أبرز الاختلافات هي ضرورة الحصول على الترخيص سواء للمكاتب العقارية أو الأفراد الذين يعملون في الوساطة العقارية، ويتم الترخيص بعد الحصول على دورات من المعهد العقاري.

واستطرد: النظام الجديد يتضمن توقيع عقود يلزم فيه الوسيط مع طالب الخدمة، سواء كان مالكًا أو مشتريًا، موضحًا أن هذا العقد يرفع في منصة الهيئة العامة للعقار وتعتمده، بحيث يضمن العقد حفظ الحقوق.

وبحسب العبودي، تضمن العقود نسبة السعي، وإذا لم تذكر تكون 2,5%، والعربون يكون محددًا بنسبة 5%، ولا يتحكم فيها الوسيط العقاري، بالإضافة لاستحقاق المالك 25% من هذا العربون في حال انسحاب المشتري.

وتابع: تم تحديد مخالفات وغرامات، وأهمها مخالفة مزاولة عمل الوسيط العقاري بدون ترخيص، وتتراوح الغرامات من 5 آلاف لـ 20 ألفًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...
الرياضة

خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...

الرياضة
حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...
السعودية اليوم

حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...

السعودية اليوم
جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...
تقارير

جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...

تقارير
“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...
السعودية اليوم

“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...

السعودية اليوم
السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا
الرياضة

برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا

الرياضة
تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...
السعودية اليوم

تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...

السعودية اليوم