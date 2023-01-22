الفريق البسامي: تزويد الدوريات الأمنية بمنظومة تكشف المطلوبين خلال سيرها بالشارع

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن الدوريات الأمنية اليوم تتعاون مع شركة علم لتوفير الأنظمة التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

الكشف عن المطلوبين

وحسب قناة “الإخبارية”، أضاف الفريق البسامي في تصريحاته على هامش الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى، أن الدوريات الأمنية ستكون مجهزة قريبًا بأنظمة تكشف المطلوبين خلال سيرها في الشارع بشكل مباشر، لافتًا إلى أنه يمكن إطلاقها قبل موسم الحج.

المدن الآمنة

وأكد أنه سيتم تحليل ما يكتب في منصات التواصل الاجتماعي وربطها مع منصات القيادة والتحكم الذكي.

فيديو | مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي: سنحلل ما يكتب في منصات التواصل الاجتماعي وسنربطها مع منصات القيادة، إضافة إلى إطلاق منصة "سواهر" للتعرف على الأشخاص والمركبات #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/RvmGCbYuB2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 22, 2023

وأوضح: “نعمل في مراكز الضبط الأمني بمكة المكرمة لتطبيق منصة سواهر بالتنسيق مع سدايا والتي تمكن من معرفة الكثير من المزايا للمساعدة في التعرف على الأشخاص والمركبات، وذلك من أجل تحقيق مفهوم المدن الآمنة بشكل كبير جدًا”.