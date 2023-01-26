الطاقة الأوكرانية تعلن تدمير منشآتها في عدة مناطق رونالدو يحلم بتكرار انطلاقته مع يوفنتوس الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات النصر يبحث عن اللقب السادس في يناير 5 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن لقطات لمكافحة حريق مستودع في حفر الباطن كانتي يبتعد عن النصر جائزة لأفضل لاعب في مباريات كأس السوبر السعودي وظائف شاغرة بشركة صدارة للكيميائيات تزايد الضغوط على ماكرون لإرسال دبابات إلى أوكرانيا
دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات في المملكة الذي نظمته الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.
وجرى خلال الملتقى استعراض الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات وآلية تنفيذها، متمثلة في عدد من المبادرات في الجانب التقني والفني، إضافة إلى الجانب التدريبي، لرفع مستوى القدرات والإمكانات لمنسوبي الأسلحة والمتفجرات.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17/ 10/ 1443هـ.