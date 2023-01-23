الفوزان: كل ما يُعمل في رجب خاصة من البدع

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أكد الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، أن شهر رجب كسائر الأشهر، وكل ما يُعمل في رجب خاصة فإنه من البدع.
معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
(هل يُخص شهر رجب بأعمال صالحة؟) pic.twitter.com/kyAGBUOspKقد يهمّك أيضاً
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) January 23, 2023
وتابع الفوزان، أن رجب مثل باقي الشهور لا يحدث فيه شيء خاص، ومن كان له صيام مستمر فإنه يستمر عليه في رجب مثل تلاوة في القرآن أو عمرة أو له أعمال خالصة لله ليست مخصصة لشهر رجب، وإنما أتى عليه شهر رجب فإنه يستمر في عمله.
ولفت عضو هيئة كبار العلماء إلى أن تخصيص شهر رجب بالأعمال فهو من البدع ولا دليل عليه، فهو شهر محرم من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال.