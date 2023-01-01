الفوضى تعم المطارات الفلبينية بسبب مشكلة تقنية

تسبب انقطاع في الاتصالات بأكثر مراكز البلاد ازدحامًا في مانيلا في إلغاء مئات الرحلات أو تأخيرها أو تحويل مسارها، وعلق آلاف المسافرين في المطارات الفلبينية الأحد.

مشكلة تقنية

ورصدت سلطات الطيران في الصباح “مشكلة تقنية” مرتبطة بمركزَي إدارة الحركة الجوية في مطارَي مانيلا المحلي والدولي.

وجاء هذا الحادث مع بدء الكثير من الناس العودة إلى العاصمة بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

مشاهد فوضوية

ورُصدت مشاهد فوضوية عند منافذ تسجيل الوصول في كل أنحاء البلاد فيما حاول آلاف الأشخاص إعادة حجز تذاكر أو معرفة موعد إقلاع رحلتهم المحتمل.

ولم يكشف مسؤولو المطار عن سبب المشكلة، لكن شركة الطيران سيبو باسيفيك قالت في استشارة إن السبب هو انقطاع التيار الكهربائي وفقدان الاتصال.

ولفتت سلطات المطار إلى أن نظام إدارة الحركة الجوية أعيد تشغيله جزئيًا بحلول الساعة 16,00 (08,00 بتوقيت غرينتش) وبدأت رحلات الإقلاع والهبوط في مانيلا.

وتابعت هيئة الطيران المدني في الفليبين أن تأخر الرحلات وعمليات تحويل المسار هي فقط إجراءات احترازية لضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم والطائرات.

وتم إلغاء أو تحويل أو تأخير أكثر من 280 رحلة جوية داخل مانيلا وخارجها ما أثر على خطط حوالي 56 ألف مسافر.