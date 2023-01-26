الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا
انتهت، منذ قليل، مواجهة الفيحاء ضد الهلال، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، بفوز الفريق الفيحاوي بهدف دون رد.
وانطلقت مواجهة الفيحاء ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، قبل أن ينجح الفريق الفيحاوي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 من هجمة مرتدة سريعة.
وجاء الهدف بعد انطلاقة سريعة، ليتلقى باولينيو تمريرة ويسدد بقوة، ويهز شباك عبدالله المعيوف بالهدف الأول، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا.
وتعرض نجم الزعيم، عبدالله الحمدان لعرقلة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها سالم الدوسري عند الدقيقة 26، إلا أن فلاديمير ستويكوفيتش، تألق وتصدى لها، ليُحافظ على تقدم فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء ضد الهلال.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان بقوة، ونجح الفريق الفيحاوي في تعزيز تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 56، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتفض الهلال أملًا في هز الشباك.
واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد في المباراة، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الهلال، وتأهله إلى النهائي.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الفائز من قمة النصر والاتحاد، في نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأحد المقبل، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.