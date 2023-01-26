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بعد الفوز على الهلال بهدف

الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي

2023-01-26 الساعة 8:02
الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مواجهة الفيحاء ضد الهلال، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، بفوز الفريق الفيحاوي بهدف دون رد.

تقدم الفيحاء ضد الهلال

وانطلقت مواجهة الفيحاء ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، قبل أن ينجح الفريق الفيحاوي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 من هجمة مرتدة سريعة.

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نجم الفيحاء باولينيو
باولينيو – المصدر @Alfaihaclub

وجاء الهدف بعد انطلاقة سريعة، ليتلقى باولينيو تمريرة ويسدد بقوة، ويهز شباك عبدالله المعيوف بالهدف الأول، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا.

وتعرض نجم الزعيم، عبدالله الحمدان لعرقلة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها سالم الدوسري عند الدقيقة 26، إلا أن فلاديمير ستويكوفيتش، تألق وتصدى لها، ليُحافظ على تقدم فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء ضد الهلال.

فلاديمير ستويكوفيتش
فلاديمير يتصدى لركلة الجزاء – المصدر @Alfaihaclub

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان بقوة، ونجح الفريق الفيحاوي في تعزيز تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 56، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتفض الهلال أملًا في هز الشباك.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد في المباراة، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الهلال، وتأهله إلى النهائي.

الفيحاء ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @SaudiSuperCup

نهائي السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الفائز من قمة النصر والاتحاد، في نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأحد المقبل، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

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