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ضمن منافسات كأس السوبر

الفيحاء يتقدم على الهلال في الشوط الأول

2023-01-26 الساعة 7:06
الفيحاء يتقدم على الهلال في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الفيحاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السعودي، بتقدم الفريق الفيحاوي بهدف دون رد.

تأخر الهلال ضد الفيحاء

وبدأت مباراة الهلال ضد الفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، قبل أن ينجح الفريق الفيحاوي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 من هجمة مرتدة سريعة.

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الهلال ضد الفيحاء
جانب من المباراة – المصدر @SaudiSuperCup

وجاء الهدف بعد انطلاقة سريعة، ليتلقى باولينيو تمريرة ويسدد بقوة، ويهز شباك عبدالله المعيوف بالهدف الأول، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا.

وتعرض عبدالله الحمدان لعرقلة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها سالم الدوسري عند الدقيقة 26، إلا أن حارس مرمى الفيحاء، فلاديمير ستويكوفيتش، تألق وتصدى لها، ليُحافظ على تقدم فريقه.

الهلال ضد الفيحاء
جانب من المباراة – المصدر @SaudiSuperCup

واستمرت المحاولات، أملًا في هز الشباك وتعديل النتيجة، وسط تألق كبير من المدافعين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيحاء بهدف نظيف.

كأس السوبر السعودي
جانب من المباراة – المصدر @SaudiSuperCup

نهائي كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلعب المتأهل من هذه المباراة ضد الفائز من قمة النصر والاتحاد، في نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأحد المقبل، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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