الفيحاء يتقدم على الهلال في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الفيحاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السعودي، بتقدم الفريق الفيحاوي بهدف دون رد.

تأخر الهلال ضد الفيحاء

وبدأت مباراة الهلال ضد الفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، قبل أن ينجح الفريق الفيحاوي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 من هجمة مرتدة سريعة.

وجاء الهدف بعد انطلاقة سريعة، ليتلقى باولينيو تمريرة ويسدد بقوة، ويهز شباك عبدالله المعيوف بالهدف الأول، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا.

وتعرض عبدالله الحمدان لعرقلة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها سالم الدوسري عند الدقيقة 26، إلا أن حارس مرمى الفيحاء، فلاديمير ستويكوفيتش، تألق وتصدى لها، ليُحافظ على تقدم فريقه.

واستمرت المحاولات، أملًا في هز الشباك وتعديل النتيجة، وسط تألق كبير من المدافعين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيحاء بهدف نظيف.

نهائي كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلعب المتأهل من هذه المباراة ضد الفائز من قمة النصر والاتحاد، في نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأحد المقبل، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.