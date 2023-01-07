الفيحاء يرتضي بالتعادل مع الباطن

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، مباراة الفيحاء والباطن التي أُقيمت عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبدأت المباراة بشكل سريع، وظهر الفريق البرتقالي بشكل أفضل، قبل أن ينجح باولينيو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية عند الدقيقة 15.

وتمكن يوسف المزيريب من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 22 من رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية مميزة من الجانب الأيمن، واشتعلت المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وكاد الفريق البرتقالي أن يهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية، إلا أن حارس المرمى كمبانيا تألق وأبعدها، ونجح باولينيو في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة عند الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء ضد الباطن بنتيجة 2/1.

وعند حلول الدقيقة الـ82 تمكن فريق الباطن من إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ83.

وأصبح رصيد الفيحاء بعد التعادل 12 نقطة في المركز الـ13، بينما أصبح رصيد الباطن نقطتين في المركز الـ16 والأخير.