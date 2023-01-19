الفيحاء ينفرد برقم استثنائي في دوري روشن

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواصلة تألقه في الجولات الأخيرة بدوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتحاد اليوم.

مباراة اليوم بالجولة الـ14

ويلعب الاتحاد ضد الفيحاء عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الفيحاوي في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

الفيحاء يسعى لمواصلة تألقه

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد بدأ الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل متذبذب، حيث فشل في تحقيق أي فوز قبل فترة التوقف الدولي، قبل أن يستعيد بريقه ويحقق نتائج إيجابية.

ولم يحصد أي فريق نقاطًا في دوري روشن السعودي منذ استئنافه في شهر ديسمبر الماضي، أكثر من الفيحاء برصيد 13 نقطة، من الفوز على الخليج والطائي بنتيجة 2/1، الفتح بهدفين دون رد، الرائد بنتيجة 4/2، وتعادل مع الباطن.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، ويطمح لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز اليوم، أملًا في تعثر المنافسين والانفراد بالصدارة.