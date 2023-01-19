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قبل مباراته ضد الاتحاد

الفيحاء ينفرد برقم استثنائي في دوري روشن

2023-01-19 الساعة 3:12
الفيحاء ينفرد برقم استثنائي في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواصلة تألقه في الجولات الأخيرة بدوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتحاد اليوم.

مباراة اليوم بالجولة الـ14

ويلعب الاتحاد ضد الفيحاء عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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الفيحاء
لاعبو الفريق البرتقالي – المصدر @SPL

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الفيحاوي في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

الفيحاء يسعى لمواصلة تألقه

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد بدأ الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل متذبذب، حيث فشل في تحقيق أي فوز قبل فترة التوقف الدولي، قبل أن يستعيد بريقه ويحقق نتائج إيجابية.

نادي الفيحاء في دوري روشن
لاعبو الفريق البرتقالي – المصدر spl

ولم يحصد أي فريق نقاطًا في دوري روشن السعودي منذ استئنافه في شهر ديسمبر الماضي، أكثر من الفيحاء برصيد 13 نقطة، من الفوز على الخليج والطائي بنتيجة 2/1، الفتح بهدفين دون رد، الرائد بنتيجة 4/2، وتعادل مع الباطن.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، ويطمح لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز اليوم، أملًا في تعثر المنافسين والانفراد بالصدارة.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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