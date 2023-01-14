الفيحاء يهزم الرائد برباعية ويصعد مركزًا في دوري روشن

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، فوزًا كبيرًا على الرائد برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
في مباراة مثيرة🔥.. الفيحاء يستعرض برباعية ويصل للنقطة 15✅قد يهمّك أيضاً
📺شاهد أهداف المباراة ⬇️#الرائد_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/e72iBzFDC7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 14, 2023
وكان الرائد سجل الهدف الأول عبر المغربي محمد فوزير، في الدقيقة الـ36، ثم سجل الفيحاء هدفين عبر كل من فيكتور رويز وميلان بافكوف في الدقيقتين الـ41 والـ43.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجل الرائد هدف التعادل عبر الروماني ميتريتا.
وفي الشوط الثاني، كثف الفريق البرتقالي من محاولاته ليضيف هدفين عبر كل من ريكاردو ريلر وباولينيو في الدقيقتين الـ87 والـ94.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الفريق البرتقالي 15 نقطة في المركز الثاني عشر بعد أن كان في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.
وأدار الحكم عبدالصمد البكري، مباراة الرائد ضد الفريق البرتقالي في دوري روشن ، وساعده كل من عبدالرحيم الشمري وأحمد العتيق، عبدالرحمن السلطان كحكم رابع، عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، وساعده محمد العبكري.
وتُختتم مباريات الجولة الـ13، اليوم بلقاء بين الشباب والنصر حيث يُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.