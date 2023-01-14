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في الجولة الـ13

الفيحاء يهزم الرائد برباعية ويصعد مركزًا في دوري روشن

2023-01-14 الساعة 8:23
الفيحاء يهزم الرائد برباعية ويصعد مركزًا في دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، فوزًا كبيرًا على الرائد برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الرائد سجل الهدف الأول عبر المغربي محمد فوزير، في الدقيقة الـ36، ثم سجل الفيحاء هدفين عبر كل من فيكتور رويز وميلان بافكوف في الدقيقتين الـ41 والـ43.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجل الرائد هدف التعادل عبر الروماني ميتريتا.

الفيحاء يصعد مركزًا

وفي الشوط الثاني، كثف الفريق البرتقالي من محاولاته ليضيف هدفين عبر كل من ريكاردو ريلر وباولينيو في الدقيقتين الـ87 والـ94.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الفريق البرتقالي 15 نقطة في المركز الثاني عشر بعد أن كان في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

الفيحاء والرائد - دوري روشن

وأدار الحكم عبدالصمد البكري، مباراة الرائد ضد الفريق البرتقالي في دوري روشن ، وساعده كل من عبدالرحيم الشمري وأحمد العتيق، عبدالرحمن السلطان كحكم رابع، عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، وساعده محمد العبكري.

وتُختتم مباريات الجولة الـ13، اليوم بلقاء بين الشباب والنصر حيث يُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

 

الفيحاء والرائد - دوري روشن

 

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