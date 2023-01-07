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ضمن منافسات الجولة الـ12

الفيحاء يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية

2023-01-07 الساعة 4:43
الفيحاء يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الباطن ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق البرتقالي بهدفين مقابل هدف.

تقدم الفيحاء ضد الباطن

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الباطن المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وظهر الفريق البرتقالي بشكل أفضل، قبل أن ينجح باولينيو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية عند الدقيقة 15.

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الفيحاء ضد الباطن
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

وتمكن يوسف المزيريب من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 22 من رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية مميزة من الجانب الأيمن، واشتعلت المباراة بحثًا عن هدف جديد.

يوسف المزيريب
احتفال يوسف – المصدر @albatinclub

وكاد الفريق البرتقالي أن يهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية، إلا أن حارس المرمى كمبانيا تألق وأبعدها، ونجح باولينيو في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة عند الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء ضد الباطن بنتيجة 2/1.

الفيحاء والباطن
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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