الفيحاء يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الباطن ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق البرتقالي بهدفين مقابل هدف.

تقدم الفيحاء ضد الباطن

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الباطن المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وظهر الفريق البرتقالي بشكل أفضل، قبل أن ينجح باولينيو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية عند الدقيقة 15.

وتمكن يوسف المزيريب من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 22 من رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية مميزة من الجانب الأيمن، واشتعلت المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وكاد الفريق البرتقالي أن يهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية، إلا أن حارس المرمى كمبانيا تألق وأبعدها، ونجح باولينيو في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة عند الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء ضد الباطن بنتيجة 2/1.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد نقطة واحدة.