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في منافسات الجولة الـ18

الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم في دوري يلو

2023-01-27 الساعة 12:13
الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم في دوري يلو
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الـ18 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مساء اليوم الجمعة، بـ5 مباريات وسط صراع قوي لتحقيق الثلاث نقاط.

مواجهات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري يلو عند الساعة 3:35 مساء بمواجهة هجر ضد العربي على ملعب نادي هجر، ويلعب الفيصلي والرياض عند الساعة 3:45 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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هجر
لاعبو هجر – المصدر @FDL_KSA

ويلعب الخلود ضد العين على ملعب نادي الحزم عند الساعة 3:45 مساء، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران نظيره أُحد عند الساعة 3:55 مساء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وفي ختام مباريات اليوم بدوري يلو، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة ضد نظيره الحزم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، عند الساعة 6:55 مساء.

نادي الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @FDL_KSA

ترتيب دوري يلو

وقبل انطلاق الجولة الـ18، جاء جدول ترتيب دوري يلو، كالتالي؛ الأهلي في الصدارة برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، ثم الأخدود بـ33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الحزم والرياض، ثم العربي بـ29 نقطة.

ويحتل جدة المركز السابع برصيد 25 نقطة، ثم الخلود بـ24 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن القيصومة والجبلين، ثم العروبة بـ20 نقطة، يليه هجر بـ19 نقطة، بالتساوي مع أُحد، ثم العين بـ18 نقطة، القادسية 17 نقطة، نجران 14 نقطة، الساحل 13 نقطة، والشعلة يتذيل الترتيب برصيد 11 نقطة.

الأهلي في دوري يلو
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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