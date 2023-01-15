الفيصل يُدشن الربط الإلكتروني بين إمارة مكة ومحافظات المنطقة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الربط الإلكتروني بين الإمارة ومحافظات المنطقة من خلال نظام التعاملات الإلكترونية “أمين”، والهادف إلى تسهيل إرسال واستقبال المعاملات بين الإمارة والمحافظات التابعة لها .
واستمع سموه إلى شرح من معالي وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني عن النظام والهادف لتسريع إنجاز التعاملات والتسهيل على المراجعين وتوفير الوقت والجهد، وتحقيقاً لذلك جرى تحديث أجهزة الحاسب الآلي في الإمارة والمحافظات التابعة لها، كما تم تجديد أجهزة وتمديدات الشبكات والبنية التحتية .
وسعياً من إمارة منطقة مكة المكرمة للتحول الرقمي فقد تم تطوير حزمة من البرمجيات والتطبيقات التي تسهم في تسهيل التواصل مع المواطنين وإنجاز أعمال الإدارات المختلفة، ومن ذلك تطبيق الإمارة على الأجهزة الذكية، موقع الإمارة على شبكة الانترنت، وأنظمة المشايخ والنواب والمعرفين، وتمكين الكفاءات، و تقييم الأداء الوظيفي، والقضايا القانونية .
وحرصت الإمارة على التوسع في الخدمات الرقمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية وصولاً لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة وتفعيل واستثمار التقنية، إضافة لتطوير الأداء والرقابة .