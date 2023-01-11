القائد العربي الأكثر تأثيرًا تتويج مستحق لشخصية محمد بن سلمان

يعد حصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على لقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا للعام 2022 في استفتاء RT السنوي تتويجًا طبيعيًا ومستحقًا لشخصية قائد ملهم وطموح تجاوزت شعبيته حدود وطنه المملكة العربية السعودية ووصل صداها لجميع دول المنطقة والعالم.

العام الثاني على التوالي

وفاز ولي العهد بلقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022 وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، ليحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي، حيث حصل على 7 ملايين و399 ألفًا و451 صوتًا، ما يشكل 62.3% من أصل 11 مليونًا و877 ألفًا و546 صوتًا شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الحالي.

ليس مجرد لقب

ولا شك أن لقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022 ليس مجرد لقب بل استفتاء حقيقي على شعبية شخصية قائد حقيقي افتقدته المنطقة لعقود طويلة حتى بات مطلبًا لكل الشعوب التي تنشد التنمية والإصلاح والتقدم والتطور ومكافحة الفساد.

تحطيم الرقم القياسي

وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها ولي العهد الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام.

ويعد تحطيم سمو ولي العهد لأرقام التصويت وحصوله على رقم تاريخي لم تشهده أي استطلاعات رأي سابقة يعكس حقيقة الدور القيادي لسموه محليًا وإقليميًا وعالميًا، والإيمان بمشروع سموه الطموح ومبادراته الريادية في شتى المجالات في الداخل والخارج.

الفارق كبير

كما أن فارق الأصوات التي حصل عليها الأمير محمد بن سلمان في استفتاء وكالة RT والتي بلغت 5 ملايين صوت عن أقرب مُنافسيه، يؤكد أنه الشخصية الوحيدة والمتفردة في المنطقة بما يمتلكه من رؤية داخلية طموحة وقدرة هائلة في صناعة التحالفات الخارجية وحشد الدعم والتأييد لكل ما يصب في خير المنطقة والعالم.

يذكر أنه فاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وقد حصل على مليونَي و950 ألفًا و543 صوتًا، بواقع 24.8% من إجمالي الأصوات، فيما حصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على المركز الثالث بـ مليون و387 ألفًا و497 صوتًا، بواقع 11.7% من إجمالي أصوات المشاركين.