Icon

مدرب العراق: سعيد بالأداء ونسعى لمعالجة السلبيات Icon تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الطاقة يعزز الجاهزية ويطور المهارات Icon خير الشمال التطوعية تنظم برنامج عرعر خضراء Icon الموارد البشرية: الطالب تحت سن الـ25 يسجل كتابع في الضمان المطور Icon 5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon مساعد مدرب السعودية: مواجهة العراق صعبة Icon جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا : قول أنا هلالي ولا تخاف Icon 6 معلومات عن التحديث الجديد من واتساب Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي الطائف والهدا والشفا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
برلين تواجه العديد من الخطط المتطرفة

القبض على إيرانيَين في ألمانيا للاشتباه بهجوم إرهابي

2023-01-08 الساعة 2:35
القبض على إيرانيَين في ألمانيا للاشتباه بهجوم إرهابي
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن ألمانيا احتجزت مواطنًا إيرانيًا يبلغ 30 عامًا، للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

سي إن إن ألمانيا تحتجز إيرانيًا للاشتباه بهجوم إرهابي

قد يهمّك أيضاً
Img

تعليم حفر الباطن: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا

Img

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعتي حائل وأم القرى

الإعداد لعمل إرهابي

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به الذي احتُجز في غرب ألمانيا أعد لعمل عنف خطير يعرض الدولة للخطر من خلال شراء السيانيد والريسين لارتكاب هجوم بدوافع إرهابية.

كما أعلنت الشرطة عن احتجازها لشخص آخر على خلفية القضية ذاتها ويبلغ 28 عامًا.

وبحسب سي إن إن، بينت الشرطة أن احتجاز المشتبه به الإيراني يأتي عقب تحقيق أجراه المكتب المركزي لمكتب الادعاء بقضايا الإرهاب في شمال الراين وستفاليا، وهي وحدة تابعة لمكتب المدعي العام في دوسلدورف.

الحوادث الإرهابية في ألمانيا

ويُذكر أن ألمانيا شهدت العام الماضي 4 حوادث إرهابية، ففي 5 ديسمبر قام طالب لجوء إريتري بالهجوم على طفلتين وهما في طريقهما إلى المدرسة وطعنهما بالسكين ما أدى لمقتل مقتل طفلة وإصابة شقيقتها بجروح خطيرة.

وفي 18 أكتوبر قام مواطن صومالي بطعن شخصين وإصابة أخر بجروح خطيرة، وفي 8 سبتمبر طعن شخصين، في مقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا وهاجم المنفذ رجال الشرطة أثناء تدخلهم، ففتحوا النار عليه وأردوه.

وفي 13 مايو طعن رجل يحمل الجنسية العراقية مسافرين بالقرب من مدينة آخن وتم وضعه على قائمة المراقبة للاشتباه بتطرفه.

سي إن إن ألمانيا تحتجز إيرانيًا للاشتباه بهجوم إرهابي

وبذلت ألمانيا جهودًا واسعة في محاربة التطرف والإرهاب خلال العام الماضي، ونجحت بشكل جيد في الحد من أنشطة الجماعات المتطرفة، من خلال وضع بعض المنظمات والجمعيات تحت المراقبة والبعض الآخر تم حظرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم