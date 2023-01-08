القبض على إيرانيَين في ألمانيا للاشتباه بهجوم إرهابي

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن ألمانيا احتجزت مواطنًا إيرانيًا يبلغ 30 عامًا، للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

الإعداد لعمل إرهابي

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به الذي احتُجز في غرب ألمانيا أعد لعمل عنف خطير يعرض الدولة للخطر من خلال شراء السيانيد والريسين لارتكاب هجوم بدوافع إرهابية.

كما أعلنت الشرطة عن احتجازها لشخص آخر على خلفية القضية ذاتها ويبلغ 28 عامًا.

وبحسب سي إن إن، بينت الشرطة أن احتجاز المشتبه به الإيراني يأتي عقب تحقيق أجراه المكتب المركزي لمكتب الادعاء بقضايا الإرهاب في شمال الراين وستفاليا، وهي وحدة تابعة لمكتب المدعي العام في دوسلدورف.

الحوادث الإرهابية في ألمانيا

ويُذكر أن ألمانيا شهدت العام الماضي 4 حوادث إرهابية، ففي 5 ديسمبر قام طالب لجوء إريتري بالهجوم على طفلتين وهما في طريقهما إلى المدرسة وطعنهما بالسكين ما أدى لمقتل مقتل طفلة وإصابة شقيقتها بجروح خطيرة.

وفي 18 أكتوبر قام مواطن صومالي بطعن شخصين وإصابة أخر بجروح خطيرة، وفي 8 سبتمبر طعن شخصين، في مقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا وهاجم المنفذ رجال الشرطة أثناء تدخلهم، ففتحوا النار عليه وأردوه.

وفي 13 مايو طعن رجل يحمل الجنسية العراقية مسافرين بالقرب من مدينة آخن وتم وضعه على قائمة المراقبة للاشتباه بتطرفه.

وبذلت ألمانيا جهودًا واسعة في محاربة التطرف والإرهاب خلال العام الماضي، ونجحت بشكل جيد في الحد من أنشطة الجماعات المتطرفة، من خلال وضع بعض المنظمات والجمعيات تحت المراقبة والبعض الآخر تم حظرها.