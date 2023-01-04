القبض على بلوجر مصرية شهيرة بتهمة حيازة مخدرات

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على بلوجر شهيرة تدعى إسراء محب وبرفقتها صاحب محل ملابس داخل شقة في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة وبحوزتهما كميات من المخدرات.

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وأفادت وزارة الداخلية في بيان صباح اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط صاحب محل ملابس وبرفقته إحدى الفتيات بلوجر على تطبيق تيك توك بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما 2 كلغ حشيش و500 غرام هيروين.

وأردفت الوزارة أن المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

تأجير شقة سكنية

وكشفت التحقيقات أن البلوجر قامت بالتعاون مع صديقها بتأجير شقة سكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك لتسهيل ممارسة نشاطهما الإجرامي، وتوزيع المخدرات على عملائهما خلال احتفالات رأس السنة.

ووفق التحقيقات، تبين أن البلوجر واسمها بالكامل إسراء محب حامد وشهرتها إسراء كيك، تقيم في منطقة عين شمس بالقاهرة، واشتهرت من خلال تقديم محتوى إعلامي عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها العديد من المتابعين، كما تبين امتلاكها سيارة مرسيدس موديل 2020 تستخدمها لتسهيل عملياتها الإجرامية بالاتجار في المخدرات.

ومن جانبها، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس البلوجر وصديقها تاجر الملابس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.