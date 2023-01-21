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يُعتقد أنه تصرف بمفرده

القبض على شاب سعودي بعد سرقة حافلة مدرسية في أمريكا 

2023-01-21 الساعة 6:31
القبض على شاب سعودي بعد سرقة حافلة مدرسية في أمريكا 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تم القبض على شاب سعودي، يبلغ 22 عامًا، في ولاية بنسلفانيا، بسبب صلة محتملة بسرقة حافلة مدرسية، وحدثت الواقعة في وقت سابق من هذا الأسبوع الماضي في ولاية نيو جيرسي.

وبحسب موقع فوكس نيوز، سُرقت الحافلة من ليفينجستون يوم الثلاثاء الماضي، واُحتجز الرجل في ساعة مبكرة من صباح الخميس، ولم يتم الكشف عن مكان الاعتقال.

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القبض على شاب سعودي بعد سرقة حافلة مدرسية في أمريكا 
الحافلة المسروقة

التهم الموجهة لـ الشاب السعودي 

وفي الوقت نفسه، عثرت الشرطة على مكان الحافلة، وعلى هذا، تم توجيه عدة تهم للشاب السعودي الذي لم يتم الكشف عن هويته وكانت كالتالي: تهمة سرقة السيارات، السطو، سرقة الممتلكات المنقولة، أضرار جنائية، تعد جنائي.

بيان الشرطة 

وأصدرت شرطة ليفينجستون بيانًا قالت فيه إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الرجل تآمر مع آخرين ويعتقد أنه تصرف بمفرده، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الجزء من التحقيق.

وتابع البيان: بينما يتواصل تحقيقنا، نود أن نؤكد مجددًا أنه لا يوجد تهديد لمنطقة ليفينجستون، ومع ذلك، تم اتخاذ احتياطات إضافية وكان ضباط شرطة ليفينجستون حاضرين في المدارس يوم الخميس.

وقالوا إنه سيتم الكشف عن أي معلومات أخرى من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي.

أصدر مدير مدارس ليفينجستون العامة، ماثيو جيه بلوك، بيانًا قال فيه: نأمل في تقديم تطورات إضافية بشأن هذا الوضع في أقرب وقت ممكن.

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