القبض على مواطن أساء لموظف حكومي في البكيرية

في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم 4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن ميلان يبتعد بوصافة الدوري الإيطالي تعليم الشرقية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا دعاة السنغال يشكرون الملك سلمان على هدية الـ 120 ألف مصحف فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى بالدوري السعودي؟ الغذاء والدواء: جميع الأغذية في المملكة حلال
قبضت شرطة محافظة البكيرية على شخص لتوثيقه ونشره محتوى مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وقالت قوات الأمن العام في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: قبضت شرطة محافظة البكيرية بمنطقة القصيم على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالإساءة لموظف حكومي أثناء أداء مهام عمله لفظيًّا.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.