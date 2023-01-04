القبض على مواطن أساء لموظف حكومي في البكيرية

قبضت شرطة محافظة البكيرية على شخص لتوثيقه ونشره محتوى مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

أساء لموظف حكومي

وقالت قوات الأمن العام في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: قبضت شرطة محافظة البكيرية بمنطقة القصيم على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالإساءة لموظف حكومي أثناء أداء مهام عمله لفظيًّا.

تم إحالته إلى النيابة

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.