القضاء الإيراني يعلن إعدام مواطن بريطاني

أعلن القضاء الإيراني، اليوم السبت، إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، فيما أفادت تقارير بأن إعدام أكبري تم قبل عدة أيام.

عمل إرهابي

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن انزعاجه العميق لإعدام طهران البريطاني الإيراني علي أكبري، معتبرًا أن إعدامه في إيران قاسي وعمل إرهابي من نظام بربري.

وأكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن إعدام علي رضا أكبري في إيران يستحق الإدانة بكل العبارات، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس.

تهمة التجسس

وكانت الولايات المتحدة قد ضمت صوتها إلى المملكة المتحدة في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق مواطن إيراني بريطاني بتهمة التجسس.

وأعلن موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية، الأربعاء الماضي، أن علي رضا أكبري حكم عليه بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية إلى المملكة المتحدة.

إعدام غير مقبول

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام له دوافع سياسية، وسيكون إعدامه غير مقبول، وأشار إلى أن احتمال أن يكون تنفيذه وشيكًا.

ودعا خلال مؤتمر صحفي إلى الإفراج الفوري عنه، واستنكر ما ورد في تقارير أفادت بأن أكبري قد خُدر وعُذب أثناء احتجازه واستجوب لآلاف الساعات وأجبر على الاعتراف.

وأكدت وكالة إرنا الرسمية للأنباء، الخميس، أن علي رضا أكبري (61 عامًا) تقلد مناصب رفيعة في جهاز الأمن والدفاع الإيراني.