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ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 993 عاماً

القمر يقترب من الأرض بشكل غير مسبوق

2023-01-22 الساعة 1:35
القمر يقترب من الأرض بشكل غير مسبوق
المواطن - فريق التحرير

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اقترب القمر من الأرض الليلة الماضية بشكل كبير، لأول مرة منذ 993 عامًا، في معجزة سماوية من المرجح أن تتكرر بعد 345 عامًا.

الظهور الأكبر

يعتبر هذا الظهور الأكبر للقمر في السماء منذ 3 ديسمبر عام 1030. حيث كان على بعد 356568 كيلومترًا، أو 221561 ميلاً من الأرض. ونظرًا لقربه من الأرض، وبحسب معلومات مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، فإن القمر الأكبر القادم سيكون يوم 20 يناير عام 2368.

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ومدار القمر عبر الأرض بعيد كل البعد عن شكل الدائرة الكاملة. وفي الواقع، إنه بيضاوي الشكل ويمثل دائرة ممتدة بالكاد. وبسبب شكلها، فإن المسافة بين القمر والأرض تتغير باستمرار على مدى شهر.

نقطة الحضيض

وتسمى نقطة مدار القمر الأقرب إلى الأرض نقطة الحضيض، بينما تعرف النقطة الأبعد عن الكوكب باسم الأوج. وتشاهد أطول مسافة من الأرض إلى القمر عندما تكون الأرض على مقربة من الشمس. وحدث هذا في 4 يناير. ومنذ ما يقرب من 2000 عام، حدثت 3 أقمار جديدة على مسافات تقل عن 356570 كم.

وسيتم محاذاة كوكب الزهرة وزحل في اليوم التالي للقمر الجديد. ويحمل القمر اليوم أهمية كبيرة لأنه يشير إلى بداية السنة القمرية الصينية الجديدة، والمعروفة أيضًا باسم مسابقة الربيع.

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