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في مشهد مرئي بسماء المملكة

القمر يقترن بنجم قلب العقرب غدًا

2023-01-17 الساعة 4:39
القمر يقترن بنجم قلب العقرب غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد اقتران القمر بنجم قلب العقرب بسماء الوطن العربي والمملكة، فجر غد الأربعاء، قبل شروق الشمس باتجاه الأفق الجنوب الشرقي في مشهد مرئي بالعين المجردة.

نجم لامع عملاق

وذكرت جمعية جدة، أن قلب العقرب هو ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق، حيث إن الشمس لا تعتبر شيئًا مقارنة به، فتبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومترًا، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ ويغطي تقريبا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري.

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وأوضحت أن قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، مؤكدة أن النجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى ان الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

ندرة النجوم الحمراء

وأكدت أن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، موضحة أنه “في الواقع كل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمه حمراء (مثل النجوم قلب العقرب ومنكب الجوزاء)”.

جدير بالذكر أن قلب العقرب مثل كل النجوم يشرق مبكرًا بأربع دقائق كل ليلة أو ساعتين مبكرًا مع نهاية كل شهر، وذلك نتيجة لحركة الأرض حول الشمس، وبحلول شهر أكتوبر هذا النجم سيكون من العسير رؤيته في الأفق الجنوبي الغربي لوقوعه في ضوء شفق غروب الشمس.

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