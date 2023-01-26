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في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

2023-01-26 الساعة 12:28
القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مساء اليوم، مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لـ موسم 2022/ 2023.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

وتنطلق مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، كما تُنقل عبر قنوات L ‘ EQUIPE TV , SHAHID VIP , TVE LA 1 HD”.

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أتلتيكو مدريد ضد الريال
الأتلتيكو ضد الريال

مواجهات دور الثمانية

وانطلقت مباريات ربع نهائي كأس الملك بداية من أمس الأربعاء، حيث يلعب حاليًّا برشلونة مع ريال سوسيداد ويلعب أوساسونا ضد فريق إشبيلية.

وفي اليوم الخميس، يلعب فالنسيا مع أتلتيك بيلباو، بينما يلعب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وتُقام مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، من مباراة واحدة حيث تُلعب على ملعب الفريق الذي ذُكر اسمه أولًا في القرعة.

 

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