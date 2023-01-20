القنوات الناقلة لـ مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج

يحل نادي بايرن ميونخ مساء اليوم ضيفًا على نادي لايبزيج وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

ويعود الدوري الألماني من جديد بعد توقف دام لشهرين، بسبب منافسات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، حيث كانت آخر مباراة أُقيمت قبل مونديال قطر، كانت في يوم 13 نوفمبر حيث تعادل ماينز مع نادي آينتراخت فرانكفورت بهدف لكل فريق، وفاز فرايبورج على نادي يونيون برلين برباعية مقابل هدف.

بايرن ميونخ ضد لايبزيج

وتنطلق مباراة البايرن ضد لايبزيج اليوم في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” ريد بول آرينا” على قنوات Bein Sports HD 3 , Bein Sports 1 HD Premium , Sky Sports Mix HD .

مباريات الجولة الـ16

وتُستكمل مباريات الجولة الـ16 من الدوري الألماني غدًا السبت بإقامة 6 مباريات وهم ” شتوتجارت ضد ماينز، بوخوم ضد هيرتا برلين، فولفسبورج ضد فرايبورج، آينتراخت فرانكفورت ضد شالكة، يونيون برلين ضد هوفنهايم، كولن ضد فيردر بريمن”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ16 بعد غدٍ الأحد بإقامة مباراتي ” بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج، باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ”.

ويتواجد بايرن ميونخ قبل مواجهة لايبزيج في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، أما نادي لايبزيج فمتواجد في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.