القويز: رؤية 2030 تنقل السعودية لأول مرة إلى بلد مستورد للأموال

أكد محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن قواعد التمويل تغيرت في المملكة، وانتقلت لأول مرة إلى بلد مستورد للأموال بفضل رؤية المملكة 2030.

وأرجع القويز السبب في ذلك، خلال لقاء له مع برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية، إلى الطفرة التي تشهدها المملكة حاليًّا بفضل مشاريع رؤية 2030، حيث شملت ثورة صناعية كبرى وبنى تحتية في كافة المجالات فتحت المجال أمام المستثمرين لضخ مزيد من الأموال، وأصبحت لأول مرة مستوردة للأموال.

ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إلى أن ذلك مقارنة بالسنوات الماضية، حيث ظلت المملكة طيلة 40– 50 سنة ماضية مصدرة لرؤوس الأموال– على حد تعبيره.

رؤية 2030

وتابع: الكل منا يعلم أكبر صادرات المملكة وهو البترول، إلا أن بيع البترول ينتج عنه فوائد نقدية حتى على مستوى الأفراد، بينما كانت الفرص الاستثمارية محدودة، أي أقل من قدرتنا على تشغيل هذه الفوائض، لذا كان هناك استثمار في الخارج وبالتالي تصدير لرؤوس الأموال، لأن الفوائض كانت أكبر من الفرص الموجودة، إلا أن الوضع تغير مع رؤية المملكة 2030.

وأشار القويز إلى مشاريع رؤية المملكة ومنها الإستراتيجية الوطنية للاستثمار على سبيل المثال، حيث تستهدف استثمار 13 تريليون ريال للاقتصاد السعودي، مضيفًا: هذه للبنى التحتية، مشاريع جديدة، مدن جديدة، قطاعات جديدة بالكامل، وهذا يحتاج مبالغ ضخمة، ومع هذه المشاريع تنتقل المملكة لأول مرة من بلد مصدر للأموال إلى بلد مستورد للأموال.