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انضم إلى الراقي قادمًا من الدوري الصيني

القيمة السوقية لـ ماركوس أمارال نجم الأهلي الجديد

2023-01-21 الساعة 10:54
القيمة السوقية لـ ماركوس أمارال نجم الأهلي الجديد
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن القيمة السوقية لـ البرازيلي ماركوس أمارال المنضم حديثًا إلى الأهلي قادمًا من الدوري الصيني.

وتُقدر قيمة أمارال صاحب الـ28 عامًا بـ 4 ملايين ونصف المليون يورو، حيث انضم إلى الراقي لتعويض رحيل كل من السوري عمر السومة والتونسي يوسف العبدلي بعد فسخ عقده.

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وكان النادي الأهلي أعلن مساء اليوم عن تعاقده رسميًا مع المهاجم ماركوس أمارال قادمًا من نادي ووهان ثري تاونز الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تعليق ماركوس أمارال 

وعلق أمارال على انتقاله إلى الأهلي قائلًا في رسالة بثها حساب النادي في “تويتر” : “لكل حكاية أبطال خالدون، ولكل منا أهداف وغايات، في كرة القدم الغاية هي الذهاب إلى أكبر الأندية، لذا وقع اختياري على هذا النادي، لنصنع قصتنا، ولنكون أبطالها الخالدين، الآن قد بدأت رحلتنا سويًا، أنا ماركوس، أنا هنا!”.

ماركوس أمارال لاعبًا جديدًا في الأهلي

وكان ماركوس أمارال سجل 27 هدفًا في 26 مباراة في الدوري الصيني بموسم 2021/2022.

وقبل التعاقد مع أمارال، كان الأهلي ضمّ فهد الرشيدي من نادي التعاون والجامبي مودو بارو من نادي جيونبوك الكوري الجنوبي، ومنصور الشمري على سبيل الإعارة من النصر.

وسبق لـ أمارال اللعب في صفوف إيتوانو البرازيلي ونادي جيونجنام الصيني ونادي هيبي شينا فورشن الصيني.وسيواجه الراقي، فريق الجبلين مساء الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو. ويسعى الأهلي للفوز على الجبلين، للصعود لـ صدارة دوري يلو، حيث يتواجد الراقي حاليًا في المركز الرابع في جدول الترتيب.

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