الكرملين : بوريس جونسون كذاب

اتهم الكرملين رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، بالكذب عندما قال إن الرئيس فلاديمير بوتين هدده بضربة صاروخية خلال مكالمة هاتفية في الفترة التي سبقت غزو أوكرانيا.

وقال بوريس جونسون، في حديث لـ وثائقي من BBC، إن الرئيس الروسي هدده بضربة صاروخية قائلًا: لن يستغرق الصاروخ سوى دقيقة واحدة.

وتابع قائلًا: لقد هددني ذات مرة، وقال بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ واحد سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط لأنهي كل شيء، مضيفًا: ربما قال شيء من هذا القبيل.

رد الكرملين

وعاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قائلًا للصحفيين إن جونسون اختلق هذه المزاعم، مضيفًا: ما قاله السيد جونسون غير صحيح، بتعبير أدق، إنها كذبة، لم تكن هناك تهديدات صاروخية.



وتابع: سأقول إن هذه إما كذبة واعية، وفي هذه الحالة يكون السؤال، لماذا اختار تقديمها بهذه الطريقة؟ أم أنها كذبة غير واعية، وفي الحقيقة لم يفهم ما يتحدث عنه الرئيس بوتين؟

وأضاف: أعرف ما تمت مناقشته خلال هذه المحادثة، ومرة أخرى أكرر رسميًا: هذه كذبة، وأضاف أنه لم تكن هناك تهديدات بشن ضربات صاروخية.

ويزعم جونسون أن تهديد بوتين له صدر في فبراير من العام الماضي بعد أن زار رئيس الوزراء السابق كييف ليؤكد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بريطانيا ستدعم بلاده إذا ما قامت روسيا بغزوها.

قال جونسون إنه عند عودته، أجرى مكالمة طويلة للغاية وغير عادية مع بوتين، وفي ذلك الوقت، كان الرئيس الروسي ينفي علنًا أنه يخطط لغزو أوكرانيا على الرغم من حشده عشرات الآلاف من القوات على حدود بلاده.

وقال رئيس الوزراء السابق إنه أبلغ بوتين أن الحرب ستكون كارثة مطلقة وستؤدي إلى عقوبات غربية غير مسبوقة، وفي الوقت نفسه، قلل من احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو في ضوء معارضة أعضاء مثل فرنسا وألمانيا، لكنه حذر أيضًا من أن الحرب يمكن أن تحشد الدعم وراء كييف وستؤدي إلى المزيد من دعم الناتو وليس أقل من ذلك.

تلاعب من أجل التفاوض

وأبلغ بوريس جونسون عن رد بوتين له، حيث قال: بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب في المستقبل المنظور، ثم توقف هنيهة قبل أن يتابع: بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن كل ما يحتاجه الأمر صاروخ واحد، سيستغرق دقيقة واحدة فقط.

وتابع جونسون في الوثائقي: أعتقد أنه من خلال النبرة الهادئة التي كان يتعامل بها، فإنه يمتلك نوعًا من الانفصال، كان يلعب فقط مع محاولاتي لحمله على التفاوض.

بوتين ضد الغرب

ويأتي هذا الكشف في سلسلة وثائقية على هيئة الإذاعة البريطانية بعنوان بوتين ضد الغرب، ويبرز دور جونسون في حشد الدعم الغربي لأوكرانيا العام الماضي.