الكرملين: تحذيرات ميدفيديف النووية تتفق مع العقيدة الروسية

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن استهداف القرم بأسلحة أمريكية بعيدة المدى سيدخل الصراع في مرحلة جديدة، مضيفًا أن التحذيرات النووية لـ ميدفيديف تتوافق مع العقيدة الروسية.

تحذيرات ميدفيديف

من جهته، وجه الرئيس الروسي السابق ونائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، انتقاداته الحادة إلى الغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأكد ميدفيديف اليوم الخميس أن “هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حرباً نووية”، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها بلاده في أوكرانيا.

وكتب ميدفيديف على تيليجرام تعليقًا على دعم حلف شمال الأطلسي للجيش الأوكراني، كتب ميدفيديف حليف الرئيس الحالي فلاديمير بوتين “القوى النووية لا تخسر أبداً في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها”.

أسلحة لأوكرانيا

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قد أكد الأسبوع الماضي، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، أن دولًا غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة “هاندلسبلات” اليومية، إن “التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب”.