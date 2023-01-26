الكرملين: دعم الغرب لأوكرانيا يفاقم الصراع

أعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن إرسال دول غربية دبابات لكييف “تورط مباشر” في النزاع، لافتًا إلى أن تورط الولايات المتحدة ودول غربية في الصراع بأوكرانيا آخذ في الازدياد.

وأوضح بيسكوف في حديثه للصحفيين أن يختلف كليًا مع تصريحات الغرب وواشنطن بأن إرسالهم أنظمة أسلحة مختلفة لا يعني تورطهم في القتال الدائر بأوكرانيا، واصفًا ما يحدث بأنه تورط مباشر في الصراع.

دعم أوكرانيا بالأسلحة

يذكر أن ألمانيا دعمت أوكرانيا ببعض دبابات “ليوبارد2” الخاصة بها، وستسمح لدول أخرى بإرسال دباباتها.

فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال دبابات أبرامز الأمريكية إلى كييف، موضحًا أن الدبابات لا تشكل “تهديدا هجوميا” ضد روسيا، وأن هناك حاجة إليها لمساعدة الأوكرانيين على “تحسين قدرتهم على المناورة في الأراضي المفتوحة”.

من جهة أخرى، تسعى كييف للحصول على مئات الدبابات الحديثة لتزويد قواتها بالقوة لكسر خطوط الدفاع الروسية واستعادة أراضيها في الجنوب والشرق، حيث تعتمد أوكرانيا وروسيا بالأساس على دبابات تي-72 التي تعود للحقبة السوفيتية.