Icon

أجواء ماطرة على الرياض وتوقعات باستمرارها للغد Icon استشاري أسري يهمس في أذن كل زوجة: تقبلي زوجك كما هو Icon وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon رقم استثنائي ينتظر حمدالله في السوبر السعودي Icon تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 35 Icon الفحم يودي بحياة 3 أشخاص غرب حفر الباطن Icon طيران ناس يناقش سبل تعزيز نمو الطيران والسياحة بالمملكة في ملتقى “جَمعة طيران” Icon عصابة السلب بدراجات نارية مسروقة في قبضة شرطة الرياض Icon نيوم أكبر مشروع تطوير بالعالم وأهم مشاريع رؤية 2030 Icon موقع أمريكي: الدرعية إحدى وجهات الجذب السياحي العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
الولايات المتحدة وألمانيا تعتزمان تسليمها لكييف

الكرملين : سنحرق الدبابات الغربية حال وصولها أوكرانيا

2023-01-25 الساعة 2:08
الكرملين : سنحرق الدبابات الغربية حال وصولها أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه في حال قامت الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة فإن تلك الآليات ستُدمر في ساحة المعركة، فيما تنتظر كييف قرارًا من برلين حول تسليمها دبابات من طراز ليوبارد-2.

فشل الخطة

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني، وأضاف: “هذه الدبابات ستحترق مثل غيرها، إنها باهظة الثمن فحسب”.

قد يهمّك أيضاً
Img

رابطة العالم الإسلامي: تمزيق نسخة من المصحف في هولندا تصرف أهوج يسيئ...

Img

شراء الحجوزات السكنية بمقابل مالي مخالف للأنظمة والقوانين

يأتي ذلك فيما تخطط كل من الولايات المتحدة وألمانيا لإرسال دبابات إلى أوكرانيا بعد شهور من الجدل، وفقًا لتقارير إعلامية.

خطط أوروبية

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطط لإرسال العشرات من دبابات إم 1 أبرامز.

وبحسب ما ورد، فقد قرر المستشار الألماني، أولاف شولتز، إرسال ما لا يقل عن 14 دبابة ليوبارد 2.

دبابات بريطانية

وتمتلك 16 على الأقل من دول أوروبا ودول الناتو دبابات ليوبارد 2، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن الشحنات المحتملة قد يكون لها تأثير كبير في ساحة المعركة ضد الروس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم
الرياضة

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم

الرياضة
وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...
السعودية اليوم

وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا
العالم

توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا

العالم
مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...
حصاد اليوم

مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...

حصاد اليوم
تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...
السعودية اليوم

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...

السعودية اليوم