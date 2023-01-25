الكرملين : سنحرق الدبابات الغربية حال وصولها أوكرانيا

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أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه في حال قامت الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة فإن تلك الآليات ستُدمر في ساحة المعركة، فيما تنتظر كييف قرارًا من برلين حول تسليمها دبابات من طراز ليوبارد-2.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني، وأضاف: “هذه الدبابات ستحترق مثل غيرها، إنها باهظة الثمن فحسب”.
يأتي ذلك فيما تخطط كل من الولايات المتحدة وألمانيا لإرسال دبابات إلى أوكرانيا بعد شهور من الجدل، وفقًا لتقارير إعلامية.
ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطط لإرسال العشرات من دبابات إم 1 أبرامز.
وبحسب ما ورد، فقد قرر المستشار الألماني، أولاف شولتز، إرسال ما لا يقل عن 14 دبابة ليوبارد 2.
وتمتلك 16 على الأقل من دول أوروبا ودول الناتو دبابات ليوبارد 2، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن الشحنات المحتملة قد يكون لها تأثير كبير في ساحة المعركة ضد الروس.